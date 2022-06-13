Год обучения – почти миллион рублей: Лобода устроила дочь в частную школу Риги

Исполнительница хитов «Твои глаза» и «Родной» Светлана Лобода лишилась возможности приезжать в Россию и зарабатывать здесь деньги. Но и на Украине уроженка Ирпеня оказалась в числе запрещенных. Артистке теперь предстоит заново строить свою карьеру и искать место под солнцем. Что она и делает в настоящее время.

Как выяснилось, Лобода обосновалась в Латвии. Здесь, по слухам, она два года назад купила жилье, о котором рассказывала в одном из интервью: мол, стала хозяйкой недвижимости на море, правда, страну не называла. А теперь отвела старшую дочь, 11-летнюю Евангелину Левандовскую, в частную школу.

Как пишет сайт ФАН, год обучения в школе Exupery в Риге стоит 15 тысяч евро, что в пересчете на рубли составляет 900 тысяч. Детей развозит школьный автобус, в заведении кормят четыре раза, а обучаются в нем представители 14 стран.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.