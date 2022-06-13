«Из космоса берет информацию?»: Сябитова поставила на место Садальского, защитив Цискаридзе

С недавнего времени хореограф заметил Максима Галкина в программе «Сегодня вечером».

Не так давно Николай Цискаридзе стал ведущим программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Он заменил сбежавшего из России Максима Галкина.

Актер и блогер Стас Садальский пристально следит за рейтингами программы и уверяет, что Цискаридзе не справляется с поставленной перед ним задачей. На защиту коллеги встала телеведущая Ольга Сябитова.

«С чего он вдруг говорит о провале? Если Садальский, как говорит, не смотрит телевизор, то, получается, из космоса берет информацию? Или звонит в небесную канцелярию? С чего вдруг провал? Критерии провала какие? Если брать тот факт, что часть зрителей пишет негативные комментарии в адрес Николая, то лично для меня это успех! Потому что телевизор продает эмоции. И каждая программа должна их вызывать. На пилотные выпуски всегда хейтеры налетают», — цитирует Сябитову Sobesednik.com.

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