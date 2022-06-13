Собралась на пляж: Каролина Севастьянова в алом мини-бикини блеснула точеной фигурой

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в Лондоне Каролина Севастьянова продолжает отдыхать в Монако. Оттуда спортсменка регулярно «присылает» поклонникам на радость снимки в бикини. И новое фото не заставило себя долго ждать.

Севастьянова облачилась в алое мини-бикини, подчеркнувшее загорелую кожу и точеную фигуру красотки. Она позировала себе в зеркале, демонстрируя красоту тела во всем его великолепии. Волосы гимнастка всегда оставляет распущенными, они струились по плечам и в этот раз, добавляя образу естественности.

Севастьянова, напомним, минувшей весной принимала участие в шоу «Звезды в Африке». Девушка несколько недель голодала в лагере со знаменитостями в Лимпопо и проявила себя как отважный боец.

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