«Дерганье конечностями, артхаусное недоразумение»: что увидел Шахназаров в новом клипе Покровского «Украина»

На днях лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский заявил, что в скором времени представит фанатам новую песню «Украина». Премьера не заставила себя ждать. Уже накануне ролик был в YouTube.

Одним из первых его посмотрел публицист Михаил Шахназаров и тут же поделился впечатлениями. По словам журналиста, «задумка скудная, исполнение под стать».

«Хореографически Покровский стабилен. Все тот же набор конвульсивных па, дерганье конечностями и «вертушка» из боевого гопака. Если убрать звук, можно подумать, что это очередное артхаусное недоразумение или реклама китайской синтетики. На костюмах решили не заморачиваться. Все в исподнем, а папа Макс ещё и со связанными кистями рук. И здесь непонятно… то ли перед расстрелом связали ручонки, то ли чтобы до стога с закладкой не дотянулся», — написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Макс Покровский заявил, что не собирается оправдываться за песню «Поколение Z».

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.