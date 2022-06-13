«Огромная потеря для нашей культуры»: Разин высказался об уехавшей Пугачевой

Сам продюсер теперь живет в США.

Алла Пугачева уехала из России вместе с Максимом Галкиным и двойняшками еще в начале марта. Обещала вернуться к сентябрю, когда детей нужно будет готовить к школе.

Накануне за певицу заступился продюсер Андрей Разин, у которого с ней не очень хорошие отношения.

«Считаю огромной трагедией для России травлю народной артистки Советского Союза Аллы Борисовны Пугачевой. Несмотря на наши с ней тяжелые отношения, считаю, что оскорбление ее в средствах массовой информации, а также унижение ее нашими журналистами — это огромная потеря для нашей культуры в целом. Пугачева есть и всегда будет символом нашей страны. Кто бы как к ней ни относился, она — величайший человек всех времен и народов. Это вам говорю я — Андрей Разин», — написал Разин.

Напомним, сам Разин некоторое время назад перебрался жить за океан, в США.

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