Четыре поколения женщин: Ксения Бородина с мамой, бабушкой и дочками присела на скамеечке в деревне

Телеведущая Ксения Бородина провела минувшие выходные в деревне у бабушки. В гости звезда отправилась вместе с мамой и дочками. И не забыла запечатлеть момент общения с близкими на фото.

Бородина с дочками, мамой и бабушкой присела на завалинке около избы, обняв своих дорогих и любимых. Четыре женских поколения выглядели счастливыми и отдохнувшими. «А где ваша деревня?» — подписала кадр в Telegram Бородина.

Подписчики поблагодарили Ксению за снимок и написали: «Как тепло от таких фото», «4 поколения прекрасных Женщин! Очень теплое фото!», «Бабушка такая хорошая, скромная», «Так душевно».

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