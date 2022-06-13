По соседству с Меладзе: стало известно, в какой стране поселилась изгнанная из России Лобода

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода, выступившая с критикой России после начала кампании по защите Донбасса, теперь персона нон грата в нашей стране. Артистка, похоже, нашла себе новое место жительства. И стало известно, где именно поселилась артистка вместе с дочерьми.

Как сообщает сайт ФАН, Лобода обосновалась в Латвии, куда сбежала в свое время другая знаменитость из России – актриса Чулпан Хаматова. Исполнительницу хита «Твои глаза» заметили в Юрмале, в Булдури, где весной постоянно замечали Валерия Меладзе. Так что, скорее всего, артисты стали соседями.

Сама Лобода еще в прошлом году хвасталась, что купила дом в Европе на морском курорте. Судя по всему, речь как раз шла о недвижимости в Юрмале.

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