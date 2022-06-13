«Кто круче?»: Садальский сравнил Галкина с министром культуры Израиля

Шоумен уже несколько месяцев живет за границей.

Актер Станислав Садальский обратил внимание, что Максим Галкин на своей свежей фотографии из Израиля копирует министра культуры страны, в которой обосновался шоумен. Он сопоставил снимок мужа Пугачевой с кадром политика и показал очевидное сходство. Оба запечатлелись на берегу с голым торсом.

«Слева на израильском пляже Максим Галкин, справа — министр туризма Израиля Константин Развозов… А кто круче? Константин Развозов — известный в стране политик и спортсмен, активно защищающий интересы русскоязычных израильтян», — сравнил двоих Садальский.

Максим Галкин, напомним, с конца февраля живет в Израиле. Сейчас у него начались гастроли по стране, и он регулярно отчитывается перед подписчиками в запрещенной соцсети, как проходят его концерты.

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