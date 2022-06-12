«Боже, какая ты тупая»: Вика Романец из «Дома-2» публично унизила любовницу Антона Гусева

Экс-участница проекта Вика Романец вычислила новую пассию мужа в Сети и обратилась к ней.

Бывшие участники «Дома-2» Виктория Романец и Антон Гусев готовятся к разводу. Восьмого июля они должны получить в ЗАГСе документ о том, что больше не являются супругами.

Причина развода – измена Антона Гусева.

Виктория Романец признается, что за несколько недель, прошедших с того дня, как она уличила мужа в адюльтере, она сумела его забыть и справиться с болью.

Но, судя по тому, что происходит сейчас, Вика Романец лукавила. Пока ее сильно задевает все, что связано с Антоном Гусевым.

Так, Вика Романец вычислила в Сети новую пассию мужа и публично в своем микроблоге обратилась к ней.

Романец публично унизила девушку, назвав ее тупицей из-за подписки на нее.

«Боже, какая ты тупая. Выставила Даню — подписалась. Завтра выставлю мистера А — тоже подпишешься? Только ему такие бабы не интересны — «бабы-никто». Так что тусуйся дальше с моим бывшим мужем», — обратилась Вика Романец к любовнице Гусева.

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