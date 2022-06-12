«К своему материнскому стыду»: Татьяна Навка показала подросших дочерей от разных мужей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала в телеграм-канале о том, что ее старшая дочка Саша Жулина открыла торговую точку в Парке Горького в Москве.

В День России Татьяна Навка, наконец-то, побывала в парке и выпила чаю, которым торгует ее старшая наследница.

«Вышли семьей на прогулку по Парку Горького отметить День России. Празднично, позитивно и очень вкусно! Впервые попробовала чай в Bobar, который открыла моя Саша Жулина. Это уже ее вторая точка, первая в «Депо». И к своему материнскому стыду, я впервые посетила и попробовала эти невероятно вкусные чаи», — поделилась Татьяна Навка.

Публикацию она сопроводила снимком, на котором запечатлела двух дочерей в Парке Горького.

Напомним, старшую свою наследницу Сашу Татьяна Навка родила в первом браке с фигуристом и тренером Александром Жулиным, вторая – Надя Пескова, появилась на свет во второй семье Навки с государственным деятелем Дмитрием Песковым.

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