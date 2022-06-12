«Фантазер»: Садальский уличил Михалкова в приукрашивании истории своего предка

Но все равно поздравил с присуждением награды Герой Труда.

70-летний актер и по совместительству едкий блогер Станислав Садальский высказался о знаменитом кинорежиссере Никите Михалкове, который 12 июня стал Героем Труда, получив заветную медаль из рук президента России.

Садальский поздравил именитого кинодеятеля с очередной наградой, но удивился некоторым метаморфозам в семейном древе Никиты Сергеевича. Дело в том, что, получив медаль, Михалков припомнил во время церемонии, что его предок был хранителем печати первого царя из династии Романовых.

«Раньше прапрапрапрадед был постельничьим у царя, рассказывал сам Никита. Во всех описаниях этой должности говорится, что в обязанности постельничего входило следить за чистотой и убранством царской спальни. И, наконец, самое главное — постельничий оставался в спальне царя на всю ночь», — пишет Садальский в своем блоге. «Сегодня при награждении звездой героя его предок стал вдруг хранителем царской печати. Фантазер, я тебя называю фантазер…» «Все равно поздравляю Никиту Сергеевича. Хотелось бы надеяться, что новые награжденцы не рвануть в Израиль, в Чехию, в Италию следом за старыми награжденцами».

Добавим, что это не первый раз, когда Садальский подтрунивает Михалкова. Ранее актер измывался над идеей режиссера запустить в России альтернативу западному фастфуду.

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