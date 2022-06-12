«Вышли семьей»: Татьяна Навка показала на одном фото три поколения женщин – себя, маму, дочку и племянницу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка максимум своего свободного времени уделяет семье.

Эти длинные июньские выходные прославленная спортсменка проводит в кругу близких людей – мамы, дочерей и маленькой племянницы, дочки младшей сестры Натальи Навки.

В микроблоге Татьяна Навка поделилась фото, которое сделала во врем прогулки по летней Москве.

В кадре она предстала с мамой, дочкой Надей Песковой и племянницей.

«Вышли семьей на прогулку по Парку Горького отметить День России. Празднично, позитивно и очень вкусно!» — написала под снимком Татьяна Навка.

На семейную прогулку Татьяна Навка облачилась в обычную футболку, джинсы-скинни и бейсболку.

Узнать в стройной молодой женщине знаменитую фигуристку невозможно. Так сильно Татьяна Навка в одежде стиля стрит-стайл отличается от той, какой поклонники привыкли видеть ее на катке и экране.

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