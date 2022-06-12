«Человек обостренного чувства Родины»: Путин наградил Михалкова медалью Героя Труда

На торжественной церемонии режиссер и президент вспомнили о своих предках.

12 июня, в День России, президент Владимир Путин вручил в Кремле золотые медали «Герой Труда Российской Федерации».

«Рад вручить знак Героя Труда выдающемуся кинорежиссеру Никите Сергеевичу Михалкову, человеку уникального творческого дарования, потрясающей работоспособности и обостренного чувства Родины. На протяжении десятилетий каждый проект Никиты Сергеевича, будь то фильм, телепрограмма, роль, спектакль, – это знаковое событие в российской культуре и общественной жизни нашей страны», — говорится в официальном заявлении президента на сайте Кремля.

Михалков ответил, что это высочайшая награда, и поблагодарил всех своих коллег из кино, без которых ее было бы невозможно получить.

Режиссер также вспомнил, что его далекий предок был хранителем государственной печати у первого представителя царской семьи Романовых — Михаила Федоровича. В этом обстоятельстве кинодеятель увидел пример связи поколений, которая скрепляет страну.

В финале церемонии Путин вспомнил слова Михалкова и отметил, что его собственные предки были простыми крестьянами, а затем простыми рабочими.

«И для меня большая честь присутствовать на сегодняшней церемонии», — с улыбкой подытожил президент, сорвав аплодисменты.

Добавим, что среди награжденных медалью был еще один известный деятель искусства – музыкант и дирижер Юрий Башмет.

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