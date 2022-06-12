Кокетливо повела плечиком: Зепюр Брутян предстала в кроп-топе нежного оттенка на отдыхе с Павлом Прилучным

Павел Прилучный и Зепюр Брутян, судя по всему, не расстаются ни на минуту. Актриса поделилась в микроблоге снимком, который, скорее всего, был сделан Павлом Прилучным.

В кадр Зепюр Брутян смотрит влюбленными и блестящими от счастья глазами. Красотка позирует в кроп-топе, кокетливо обнажив плечико и поведя им.

«Свежее утро», — подписала снимок Зепюр Брутян.

Где именно находится влюбленная пара, неизвестно. Прилучный и Брутян не ставят геотеги к своим публикациям. Зато доподлинно известно, что компанию влюбленным составили сын и дочка Павла Прилучного, рожденные в браке актера с Агатой Муцениеце.

Напомним, до этого парочка отдыхала на Маврикии, щедро делясь с поклонниками фотографиями романтического содержания, а потом вдруг заявив, что все это – съемки в фильме. Но судя по всему, это была шутка.

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