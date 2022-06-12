«Я и мои мальчики»: Анна Нетребко в платье с маками покрасовалась рядом с сыном и мужем на прогулке

Звездное семейство Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова хорошо проводит время в Австрии.

Оперная певица Анна Нетребко в последние недели обосновалась в Вене, где у нее есть собственная недвижимость.

В микроблоге звезда часто делится деталями своей жизни в Австрии. На этот раз Анна Нетребко рассказала, как вместе со своей семьей – сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым провела выходные.

Облачившись в платье с принтом в виде алых маков, Анна Нетребко отправилась на прогулку. В микроблоге оперная дива разместила фото, на котором предстала с мужем и сыном.

«Мы. Я и мои мальчики», — подписала кадр Анна Нетребко.

Певица рассказала, что с мужем и сыном они посетили одно из ее любимых мест в Австрии – ресторан, где готовят жареную курицу и рыбу.

Известная любительница хорошо и вкусно поесть, Анна Нетребко призналась, что ей было трудно сделать выбор между первым и вторым блюдом.

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