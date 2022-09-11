43-летняя Летучая поделилась секретом, как выглядеть вдвое моложе

Внешности Елены Летучей может позавидовать любая женщина, ведь в свои 43 года теледива выглядит безупречно, ей едва ли дашь больше 30.
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Знаменитость, конечно же, знает о своей привлекательности. Она частенько появляется на публике в подчеркивающих ее точеные формы нарядах, не скрывает зону декольте и обходится минимумом макияжа. Сама Летучая признается, она проделала много работы, чтобы добиться результата.
«Для того чтобы хорошо выглядеть в 43, а мне через несколько месяцев 44, нужно работать, нужно правильно питаться, нужно следить за своим рационом, нужно очень много делать, заниматься спортом и так далее», — призналась ведущая в своем телеграм-канале.
Ранее Елена Летучая призналась, что готова в ближайшем будущем стать мамой. У телеведущей пока нет деток, зато у супруга звезды Юрия Анашенкова — два сына. Пера вместе воспитывает мальчишек, но, по словам Елены, она не прочь родить от любимого дочь.