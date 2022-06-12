«Внутри живет маленький человек»: беременная Катя Токарева из «Дома-2» обнажила огромный живот

Бывшие участники «Дома-2», супруги Катя Токарева и Юрий Слободян ждут первенца.

Катя не так давно рассекретила свою беременность, а теперь с удовольствием демонстрирует в микроблоге свои фото с огромным животом.

Рожать ей уже совсем скоро. А пока Катя Токарева вспоминает начало беременности и то, как она радовалась, впервые услышав биение сердца будущего малыша.

«Меня на 100% обрадовал стук сердца плода на УЗИ, я была в шоке. Говорю врачу: «Это мое сердце стучит?» Она так посмотрела на меня, говорит: «Нет, это вообще-то ваш плод». И тут я прослезилась, думаю: «Фух, теперь можно всем сообщать, ну родным». Приятное было чувство, что внутри тебя живет маленький человек уже со своим стуком сердца», — поделилась в микроблоге Катя Токарева.

Напомним, экс-участница «Дома-2» Катя Токарева рассекретила и пол будущего ребенка. У нее будет сын.

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