Постройнела и похорошела: похудевшая Саша Черно из «Дома-2» облачилась в джинсы и белую рубашку свободного кроя

Экс-участница «Дома-2» Саша Черно, сбросившая за несколько месяцев больше пятидесяти килограммов, наслаждается новыми формами.

Публикуя свои фото в микроблоге, Саша Черно всякий раз получает массу комплиментов от поклонников, которые восхищаются ее силой воли и заметными преображением.

На этот раз Саша Черно предстала в джинсах и белой рубашке, удостоившись похвалы, подписчики уверяют, что она постройнела и похорошела.

Правда, сейчас не самый приятный и легкий период в жизни Саши Черно. Она разъехалась с мужем Иосифом Оганесяном и с трудом справляется с эмоциями.

«Я всегда привыкла все контролировать, но иногда бывает такое, что приходят эмоции… Тут ты не подвластен, чтобы ни делал. Как бы ни старался контролировать. Твоя жизнь не будет прежней. Такое происходит обычно перед большими переменами, к лучшему. На данный момент хочется выть от боли и непонимания вообще происходящего в моей жизни», — поделилась под фото Саша Черно.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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