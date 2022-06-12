«На израильском пляже»: Стас Садальский высказался о представшем в одних плавках Максиме Галкине

Актер и блогер Стас Садальский сравнил торс Максима Галкина с аналогичной частью тела министра туризма Израиля.

Известный пародист Максим Галкин в минувшую пятницу порадовал женскую часть своей аудитории в соцсетях.

Артист поделился снимком, который был сделан на пляже в Израиле. В кадре Максим Галкин предстал в одних шортах для купания в море, показав свою подкаченную фигуру.

Поклонники восторженно отреагировали на фото звезды. Не оставил без своего внимания демарш Галкин и блогер и актер Стас Садальский.

Правда, для сравнения он опубликовал в микроблоге фото Максима Галкина и министра туризма Израиля Константина Развозова.

«Я люблю Израиль – светлый луч надежды» (Дональд Трамп), — начал с цитаты Стас Садальский. — Слева на израильском пляже Максим Галкин, справа — министр туризма Израиля Константин Развозов… А кто круче? Константин Развозов — известный в стране политик и спортсмен, активно защищающий интересы русскоязычных израильтян».

Сравнение оказалось не в пользу Максима Галкина. Большинство подписчиков Стаса Садальского заявили, что министр туризма выглядит лучше мужа Аллы Пугачевой.

Напомним, ранее Стас Садальский высказывался за то, чтобы Максима Галкина вернули в эфир Первого канала.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.