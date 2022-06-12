Потрясла весь отель: Михалкова так красиво пронесла свое декольте по коридорам, что люди ахнули

38-летняя звезда в очередной раз доказала, что она умеет привлекать к себе внимание.

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова умеет удивить публику. Во «ВКонтакте» актриса показала кадры с чарующей фотосессии, устроенной в отеле.

На обнародованных кадрах знаменитость так красиво несет свои роскошные формы в платье с декольте и вырезом на всю ногу, что остаться равнодушным, глядя на это, просто невозможно. И фолловеры Михалковой не стали молчать.

«Юля потрясла весь отель!», «Неземная просто», «Какими молодильными яблочками она питается?», «Фигура просто огонь!», «Девушка — кайф, самый чистый кайф», — восхитились пользователи Сети.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.