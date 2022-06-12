Запах победы: реклама аромата Dior с Джонни Деппом вернулась в прайм-тайм на ТВ

После победы Джонни Деппа в суде над бывшей женой, обвинявшей его в домашнем насилии, самый главный вопрос – как скоро к звезде «Пиратов Карибского моря» вернется его ошеломительная карьера.

Когда мы услышим, что Джонни снова пригласили в крупную франшизу или сделали лицом рекламной компании? Но уже можно с уверенностью сказать: лед тронулся.

8 июня с 20 до 21 часа, то есть, в вечерний прайм-тайм, журналисты портала TMZ заметили на американском канале Fox рекламу аромата Dior Sauvage – ту самую, в которой Джонни играет на гитаре в пустыне. Также известный магазин косметики и парфюмерии Sephora продолжил продвигать упомянутый аромат в социальных сетях.

Издание напомнило, что Депп стал лицом Dior еще в 2015 году. Но когда началась шумиха в прессе об избитой Эмбер Херд, рекламу с актером убрали из широкой ротации. Будем надеяться, что защитивший свою репутацию Джонни скоро вернется в большую игру.

Напомним, ранее рекламная кампания Dior с Джонни Деппом подверглась гневной критике из-за «присвоения культуры» индейцев.

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