«Зачем так?»: Галкин поздравил соотечественников с Днем России, разозлив подписчиков

Максим Галкин заявил, что теперь у него два отечества.

Максим Галкин поздравил своих соотечественников с Днем России, опубликовав в Интернете трогательное видео со своими детьми Лизой и Гарри и женой Аллой Пугачевой.

Кадры были сняты еще до его «бегства» в Израиль.

«Я люблю и поздравляю ту Россию, которая у меня в сердце», — написал муж Аллы Пугачевой.

По словам Галкина, для него теперь существует две отчизны. Одна — с теплыми воспоминаниями детства, фильмами Шукшина, песнями Пугачевой. А вторая — с гонениями на Сахарова, скандалами на телешоу семейства Шукшиных и отменой концертов ДДТ.

Фолловеры артиста из-за этой публикации разделились на два лагеря. Одни поддержали Максима Галкина, а вторые заметили, что страну если любишь, то целиком, в том числе и в трудные ее времена. «Зачем так?» — удивились люди.

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