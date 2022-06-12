Похорошела после развода: экс-жена Лепса сверкнула роскошной фигурой в прозрачном кружевном халатике

Анна Шаплыкова улетела на курорт, где в полной мере наслаждается свободой.

Бывшая жена Григория Лепса заметно похорошела, помолодев и постройнев после развода. Анна Шаплыкова удивила своим преображением фолловеров и известного блогера Лену Миро.

«Превратилась из возрастной женщины в девочку», — написала в своем ЖЖ акула пера.

Миро уверена, что это преображение произошло из-за счастья, которое сейчас испытывает Анна, став свободной женщиной. В настоящий момент экс-супруга артиста отдыхает на курорте, названия которого не разглашает.

Однако балует периодически своих фолловеров кадрами, на которых действительно смотрится посвежевшей. На последней фотографии в телеграме Шаплыкова предстает на пляже в ультрамариновом бикини и кружевном белом халатике, демонстрируя роскошную фигуру.

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