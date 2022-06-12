На Лазурном берегу: жена Вдовина Николаева щегольнула в платье-комбинации с подолом в виде годе

Телеведущая Елена Николаева на днях объявила, что уходит в отпуск. И теперь ее микроблоге стали регулярно появляться фотографии, свидетельствующие о том, как роскошно и изысканно она отдыхает во Франции.

О том, кто составил ей компанию, Елена Николаева не рассказывает. Но скорее, всего она отправилась в поездку по Лазурному берегу Франции в компании мужа, бизнесмена Игоря Вдовина.

Елена Николаева демонстрировала снимки из Монако, а позже переместилась в небольшой курортный городок Сен-Жан-Кап-Ферра в нескольких километрах от Ниццы.

В микроблоге телеведущая поделилась кадром, на котором предстала в шикарном платье во время прогулки по набережной.

Елена Николаева облачилась в платье-комбинацию, которое уже несколько сезонов не выходит из моды. Фишка наряда – подол в виде годе, отделанный кружевными вставками, которые перекликаются с декором выреза, проймы и талии.

«Какая красота!», «Шикарно выглядишь!», «Наша ведущая просто сногсшибательна», — сделали комплименты Елене Николаевой ее поклонники.

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