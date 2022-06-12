«Идите все, идите на Урал! Мы очищаем место бою»: Маргарита Симоньян поздравила россиян стихами Блока

Маргарита Симоньян поздравила россиян с днем страны. Известная журналиста решила по такому случаю процитировать стих поэта Александра Блока, написанный в 1918 году. Приведем лишь несколько строчек.
«…Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя
И с ненавистью, и с любовью!..
Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!
В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!»
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