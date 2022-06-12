«Идите все, идите на Урал! Мы очищаем место бою»: Маргарита Симоньян поздравила россиян стихами Блока

Маргарита Симоньян поздравила россиян с днем страны. Известная журналиста решила по такому случаю процитировать стих поэта Александра Блока, написанный в 1918 году. Приведем лишь несколько строчек.

«…Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя, И обливаясь черной кровью, Она глядит, глядит, глядит в тебя И с ненавистью, и с любовью!.. Идите все, идите на Урал! Мы очищаем место бою Стальных машин, где дышит интеграл, С монгольской дикою ордою! В последний раз — опомнись, старый мир! На братский пир труда и мира, В последний раз на светлый братский пир Сзывает варварская лира!»

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