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«Идите все, идите на Урал! Мы очищаем место бою»: Маргарита Симоньян поздравила россиян стихами Блока

Журналистка таким образом сделала заявление.

«Идите все, идите на Урал! Мы очищаем место бою»: Маргарита Симоньян поздравила россиян стихами Блока
Маргарита Симоньян. Фото: Global Look Press

Маргарита Симоньян поздравила россиян с днем страны. Известная журналиста решила по такому случаю процитировать стих поэта Александра Блока, написанный в 1918 году. Приведем лишь несколько строчек.

«…Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,

И обливаясь черной кровью,

Она глядит, глядит, глядит в тебя

И с ненавистью, и с любовью!..

Идите все, идите на Урал!

Мы очищаем место бою

Стальных машин, где дышит интеграл,

С монгольской дикою ордою!

В последний раз — опомнись, старый мир!

На братский пир труда и мира,

В последний раз на светлый братский пир

Сзывает варварская лира!»

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