«Каждый день держу планку!»: Джованна Антонелли показала, как в 46 можно выглядеть круче, чем в 30

Звезда бразильского сериала «Клон» с возрастом становится только интереснее.

Звезда бразильского сериала «Клон» Джованна Антонелли снялась в этом фильме 20 лет назад. Однако до сих пор любима не только своими соотечественниками, но и россиянами.

Роль марокканки Жади глубоко засела в душах зрителей. Люди были восхищены ее искренностью, страстностью, красотой.

Через два десятка лет Джованна Антонелли стала только интереснее, а ее фигура с тонкой талией вызывает восторг. Но для самой актрисы здесь нет ничего удивительного: она много лет системно занимается с личным тренером.

И сейчас раскрыла главный секрет своей фигуры «восьмеркой».

«Каждый день держу планку!» — сообщила Антонелли фолловерам и показала, как она это делает.

С таким подходом актрисе удается выглядеть в свои 46 лет не хуже 30-летних красоток, а может, даже и лучше!

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