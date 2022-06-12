Трава у дома, дети и жена: Галкин поделился трогательными кадрами с близкими, облаченными в белые одежды

В День России, находящийся в Израиле Максим Галкин, выставил в личном блоге трогательный пост о любви к своей родине.

Он показал публике видео, снятое еще во время его спокойной жизни в деревне Грязь. В кадре дети комика Лиза и Гарри Галкины бегают по траве, а Алла Пугачева сидит на наклонившем дереве, радуется приблизившимся к ней наследникам в белых одеждах.

Галкин признался, что Россия у него по-прежнему остается в сердце.

«Там много всего. Крыжовник с куста и скрип половиц на старой даче. И запах подмосковной электрички, на которой до дачи ехал. Это рыбалка с папой. Моя школа на Юго-западе и встреча там с отцом Александром Менем», — написал Александр Галкин.

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