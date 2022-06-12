Власти Латвии запретили Газманову пользоваться собственной квартирой в Юрмале

Европейские власти уже несколько раз доказали, что ведут себя как настоящие бандиты. Они могут с легкостью отобрать недвижимость у россиян или незаконно заблокировать банковские счета.

Певец Олег Газманов заявил, что с 2014 года не может пользоваться своей собственной квартирой в Юрмале. Артиста включили в так называемый «черный список», и он не может прилететь в Латвию.

Продать апартаменты в Юрмале Газманов теперь тоже не может. Ему запрещена любая коммерческая деятельность в Европе. А недвижимость в этот перечень тоже попадает.

«Фактически, меня лишили собственности!» — заявил Газманов в шоу «Секрет на миллион».

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