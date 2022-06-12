Как правильно носить брюки палаццо
Видео
Модные женские рубашки на лето 2022 года
Видео

Максим Галкин: «Для меня Россия — это песни Аллы, «Машины времени» и ДДТ»

Артист сделал очередное неоднозначное заявление.

Максим Галкин: «Для меня Россия — это песни Аллы, «Машины времени» и ДДТ»
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Максим Галкин своеобразно поздравил россиян с днем страны. В социальных сетях комик выложил пост, в котором заявил о своем отношении к родине.

«У меня есть моя Россия. Она у меня в сердце. Там много всего. Крыжовник с куста и скрип половиц на старой даче. И запах подмосковной электрички, на которой до дачи ехал. Для меня Россия — это Чулпан Хаматова в «Грозе» Островского. Это Ахеджакова и Басилашвили.

Это песни Аллы, «Машины времени», ДДТ и Вертинского. Это дети из моего шоу «Лучше Всех!» — заявил артист.

Максим Галкин, напомним, вместе с Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль в марте этого года. Из заграницы артист агрессивно высказывался в адрес своих соотечественников, из-за чего коллеги посоветовали ему больше никогда не возвращаться.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.

Тэги

Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиМаксим ГалкинМаксим Галкин последние новостиЧулпан ХаматоваЧулпан Хаматова последние новости