Максим Галкин: «Для меня Россия — это песни Аллы, «Машины времени» и ДДТ»

Максим Галкин своеобразно поздравил россиян с днем страны. В социальных сетях комик выложил пост, в котором заявил о своем отношении к родине.

«У меня есть моя Россия. Она у меня в сердце. Там много всего. Крыжовник с куста и скрип половиц на старой даче. И запах подмосковной электрички, на которой до дачи ехал. Для меня Россия — это Чулпан Хаматова в «Грозе» Островского. Это Ахеджакова и Басилашвили. Это песни Аллы, «Машины времени», ДДТ и Вертинского. Это дети из моего шоу «Лучше Всех!» — заявил артист.

Максим Галкин, напомним, вместе с Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль в марте этого года. Из заграницы артист агрессивно высказывался в адрес своих соотечественников, из-за чего коллеги посоветовали ему больше никогда не возвращаться.

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