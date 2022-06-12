Прилетело, откуда не ждали: Бурунов попал в кадр за ласками с Петровым

45-летний Сергей Бурунов является сейчас одним из самых востребованных артистов, его рабочий график расписан по минутам, там нет места на отдых и женщин.

Он ни разу не был женат, детей не имеет, как и чем он живет тоже неизвестно, ведь актер не рассказывает про свою личную жизнью вообще, в социальных сетях не делится кадрами свиданий.

Однако на этот раз Сергей Бурунов действительно удивил своих поклонников, выставив в свой микроблог видео из ресторана.

В кадре он близко сидит рядом со своим другом Александром Петровым, а тот ласкает ему ухо. И только удивленный взгляд «полицейского с Рублевки» как бы намекает на то, что это все-таки шутка… Или нет?

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