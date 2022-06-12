Танцы под турецкую музыку, свидание и пляж: Арзамасова показала свой отпуск с Авербухом на одном видео

Елизавета Арзамасова не так давно жаловалась, что очень редко выбирается со своим мужем Ильей Авербухом в настоящий отпуск. Чаще всего это рабочие поездки, которые знаменитости пытаются использовать еще и как туристические.

Но на этот раз актриса и фигурист решили себе позволить отдохнуть вдвоем в романтическом Бодруме, поселившись в роскошном отеле на берегу моря.

«Папина дочка» показала поклонникам в своем телеграме, как она провела время с любимым мужем в Турции. На обнародованных кадрах она кружится под восточную музыку у кромки воды, отдыхает на пляже и встречается со своим любимым в ресторане.

«Подошел к концу наш Ильей Авербухом отдых в Бодруме. Впереди много работы и домашних забот. Переключение на морскую волну дает новые силы и второе дыхание. Даже маленький отпуск – это крылья», — написала на своем канале Елизавета Арзамасова.

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