Пэрис Хилтон отказалась от предложения Джо Байдена, чтобы попасть на свадьбу Бритни Спирс

Светская львица Пэрис Хилтон присутствовала на свадьбе своей подруги Бритни Спирс 9 июня. И на следующий день она вышла в собственный авторский подкаст, чтобы рассказать об этом событии.

По словам звезды телешоу и бизнесвумен, в этот день она отказалась от очень крупного предложения, чтобы посетить бракосочетание поп-звезды. Оказывается, сам президент США Джо Байден пригласил ее побыть диджеем на ужине для мировых лидеров, но Пэрис отказалась.

«На самом деле меня попросили стать диджеем для президента и других президентов со всего мира на ужине. Но это (свадьба Бритни, — Прим. авт.) было для меня важнее», — заявила Хилтон.

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Она не стала раскрывать детали свадьбы, но сказала следующее.

«Я не буду вдаваться в подробности, потому что это была ночь принцессы-невесты, и это ее история. Все, что я могу сказать, это то, что я невероятно счастлива за нее. Она выглядела потрясающе, и я была так счастлива видеть, что она нашла свою сказку», — поделилась Пэрис.

Напомним, что 41-летняя светская львица и сама недавно нашла свое счастье в браке. Правда, у нее это было в первый раз, а у Спирс уже в третий.

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