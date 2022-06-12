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Пэрис Хилтон отказалась от предложения Джо Байдена, чтобы попасть на свадьбу Бритни Спирс

Бизнесвумен заявила, что ее приглашали развлекать президентов.

Пэрис Хилтон отказалась от предложения Джо Байдена, чтобы попасть на свадьбу Бритни Спирс
Пэрис Хилтон отказала Джо Байдену. Фото: Global Look Press

Светская львица Пэрис Хилтон присутствовала на свадьбе своей подруги Бритни Спирс 9 июня. И на следующий день она вышла в собственный авторский подкаст, чтобы рассказать об этом событии.

По словам звезды телешоу и бизнесвумен, в этот день она отказалась от очень крупного предложения, чтобы посетить бракосочетание поп-звезды. Оказывается, сам президент США Джо Байден пригласил ее побыть диджеем на ужине для мировых лидеров, но Пэрис отказалась.

«На самом деле меня попросили стать диджеем для президента и других президентов со всего мира на ужине. Но это (свадьба Бритни, — Прим. авт.) было для меня важнее», — заявила Хилтон.

Она не стала раскрывать детали свадьбы, но сказала следующее.

«Я не буду вдаваться в подробности, потому что это была ночь принцессы-невесты, и это ее история. Все, что я могу сказать, это то, что я невероятно счастлива за нее. Она выглядела потрясающе, и я была так счастлива видеть, что она нашла свою сказку», — поделилась Пэрис.

Напомним, что 41-летняя светская львица и сама недавно нашла свое счастье в браке. Правда, у нее это было в первый раз, а у Спирс уже в третий.

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