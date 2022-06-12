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Мать Бритни Спирс отреагировала на свадьбу дочери, на которую ее не пригласили

Линн Спирс довольно тепло обратилась к певице.

Мать Бритни Спирс отреагировала на свадьбу дочери, на которую ее не пригласили
Бритни Спирс снова замужем. Фото: Global Look Press

Итак, 9 июня поп-звезда Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Она сыграла сказочную свадьбу со своим молодым женихом Сэм Асгари в Лос-Анджелесе. Только своих маму, папу и сестру не пригласила – певица считает, что в последние годы они нагло паразитировали на ее деньгах и славе.

После торжества 40-летняя Бритни поделилась в соцсетях множеством фото и видео со своего долгожданного праздника. И ее мать Линн Айрен Спирс оставила под одним из постов радостный комментарий.

«Ты выглядишь сияющей и такой счастливой! Ваша свадьба – это «свадьба мечты»! И проведение торжества у вас дома делает его таким сентиментальным и особенным! Я так рада за тебя! Я тебя люблю!», — комментарий матери нашел Twitter-канал Pop Crave.

31-летняя сестра Бритни — Джейми Линн Спирс – посты о свадьбе не комментировала, но лайки поставила.

Напомним, ранее певица рассказала, как мать разрушила ее жизнь, и назвала свою сестру мерзавкой.

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