Под ударом Бузова, Киркоров, Джигурда и другие: на Кавказе хотят запретить «похабных» артистов

Общественники выступают за создание специального комитета, который бы следил за нравственностью на сцене.

Недавний юбилейный концерт Филиппа Киркорова вдохновил кавказских общественников на решительные шаги. С их подачи отменили концерты короля поп-сцены в ряде южных городов России, посчитав, что выступление артиста было излишне вульгарным и подавало плохой пример людям.

Теперь руководитель общественной организации «Наш дом — город Грозный» Сайпуддин Гучигов решил пойти дальше. Он предлагает создать на Кавказе «комитет по борьбе с похабщиной», который не должен допускать концертов нежелательных артистов, сообщил «КП-Ставрополь».

Под запрет могут попасть такие известные личности, как Алексей Панин, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Борис Моисеев, Шура, Сергей Шнуров, Сергей Зверев, Джигурда, Гоген Солнцев и другие.

«Мы не хотим воевать с ведьмами или открывать суды Линча. Мы хотим воспитывать нашу молодежь достойно», — уточнил общественник.

Гучигов надеется, что его поддержит полпредство президента РФ в СКФО. В рабочую группу войдут видные православные и мусульманские деятели, активисты.

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