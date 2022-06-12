Не только деньги: почему на самом деле Галкин поедет в Латвию в августе

Максим Галкин в настоящее время отправился на большие гастроли. После Израиля артист объявил тур по Европе, планируя выступить в Польше, Англии, Ирландии, Латвии.

Журналистка Ольга Белова в эфире программы «Здравствуйте, товарищи» на YouTube заметила, что Латвия постепенно становится центром притяжения недовольных Россией.

В частности, ранее сюда переехала на ПМЖ Чулпан Хаматова. Где уже дала несколько скандальных интервью местной прессе, удивившись, что ей каждый раз нужно отрекаться от родины. Не исключено, что подобная участь ждет и Максима Галкина.

Белова полагает, что в прибалтийской стране в настоящий момент формируется своеобразная прослойка из сбежавших из страны.

«Новая прослойка оттуда будет ненавидеть Россию. Здесь их уже не примут, и они это понимают. Единственная их возможность – это закрепиться сейчас там», — сказала журналистка.

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