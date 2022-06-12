Да какой умный ребенок! Дочь Кудрявцевой в лесу по полочкам разложила, где находится север

Маша Макарова подошла к дереву и блеснула эрудицией.

Лера Кудрявцева во время отдыха на сочинском побережье сняла трогательные кадры со своей трехлетней дочкой Машенькой. Малышка появилась на свет в третьем браке ведущей с хоккеистом Игорем Макаровым, который младше звезды на 16 лет.

На обнародованных кадрах Маша с очень серьезным видом рассуждает, как в лесу определить, где север, а где юг. Малышка при этом тычет в дерево палочкой, как учительница указкой, усиливая комичность сценки.

Дочь Леры Кудрявцевой с легкостью нашла мох на дереве и пояснила, что именно он является определителем северной стороны.

«И муравьи тоже на севере живут. Вот они!» — неожиданно подытожила крошка.

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