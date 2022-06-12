«Очень странно»: Меньшова прокомментировала шумиху вокруг нового названия «Макдоналдса»

Ведущей показался подозрительным тот факт, что информационная возня по поводу фастфуда происходит на фоне праздника 12 июня.

«Макдоналдс» в России сменила название, теперь полюбившийся соотечественникам фастфуд можно отведать под вывеской «Вкусно и точка».

Ксения Собчак нашла это название не самым лучшим, мягко говоря. Ведущая убеждена – для того, чтобы оно прижилось, название должно быть коротким и ярким, но не состоять из двух несозвучных слов.

Актриса и ведущая Юлия Меньшова тоже начала свое утро с высказываний по поводу смены названия «макдака». Звезда заметила, что, открыв Telegram, она увидела новости – все, как на подбор, об известном ресторане быстрого питания.

«Все-таки очень странно, что открытие этого ресторана, интрига с его названием и меню, становятся едва ли не главными событиями накануне 12 июня. И непосредственно в этот день. Очень странно», — удивилась Меньшова.

больше по теме Бархатный голос: повзрослевшая внучка Долиной выступила в Кремлевском дворце с бабушкойЛариса Долина гордится своими талантливыми наследницами.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.