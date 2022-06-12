«Крошка Картошка» и то удачнее звучит»: Собчак раскритиковала новое название «Макдоналдса»

Ксения Собчак считает, что оно столь же неудачно, как и новый логотип фастфуда.

12 июня в Москве на Пушкинской площади открыли кафе быстрого питания «Макдоналдс» под новым брендом. Теперь заведение называется «Вкусно и точка».

Руководство компании выбирало из нескольких вариантов, среди которых были такие, как «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

Ксения Собчак раскритиковала в своем телеграме «Кровавая барыня» идею нового «макдака».

«Поехали во «Вкусно и точка»? Возьми мне картошку из «Вкусно и точка». Закажу завтрак во «Вкусно и точка»! Название ничем не лучше ужасного логотипа. Там ужасные цвета и неприкрытая вторичность, тут нагромождение слов вместо короткого четкого названия, у которого был бы шанс прижиться.

Впрочем, все все равно будут говорить: «Макдоналдс». С такими пиарщиками по-другому бы и не вышло. «Крошка Картошка» и то удачнее звучит. Не спрашивайте меня, откуда я знаю о ее существовании», — написала жена Константина Богомолова.

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