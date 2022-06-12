«Чтобы не бросила»: почему Галкин старательно совершенствует свое тело

Об ориентации Максима Галкина недавно высказалась журналистка Маргарита Симоньян, заявив, что артист относится к секс-меньшинствам. Это высказывание имело бурный отклик у публики и вовсе неоднозначный – кто-то осудил жену Тиграна Кеосаяна, а кто-то встал на ее сторону.

Известный блогер Лена Миро заявила, что Максим Галкин, по ее мнению, не просто любит свою жену Аллу Пугачеву (что свойственно гетеросексуалам), но всеми силами старается нравиться ей, работая над своим телом.

Недавно он показал себя во всей красе, выставив пляжное фото в соцсети, доказав, что не зря проводит время в Израиле.

«Могу только порадоваться за человека. Как я подозреваю, Максимка и качается, чтобы соответствовать звездному статусу своей жены, чтобы не разочаровалась, не бросила. Ну, а для чего он еще держит себя в такой форме, если не для любимой женщины, правда? Повезло с мужем», — рассудила Лена Миро в своем ЖЖ.

больше по теме Бархатный голос: повзрослевшая внучка Долиной выступила в Кремлевском дворце с бабушкойЛариса Долина гордится своими талантливыми наследницами.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.