Новые, с бирками: Киркоров решил подзаработать на распродаже собственного гардероба

Артист выставил на продажу вещи, которые ни разу не надевал.

Недавно в Сети была создана платформа, где знаменитости смогут распродать свои вещи. А так как безусловным лидером по скупке брендовых нарядов является Филипп Киркоров, то он один из первых принес в своеобразную «комиссионку» свои вещи.

Самые дорогие лоты — коллекционная кожаная куртка Adidas за 205 тысяч рублей, черный тренч Yohji Yamamoto за 210 тысяч рублей, зеленая утепленная косуха Philipp Plein за 235 тысяч. Все эти вещи, кстати, абсолютно новые, с бирками. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, ранее стало известно, что избавиться от накопленного решила и Яна Рудковская. Так, блондинка продает не только свои дизайнерские платья, но и вещи мужа. Например, за кожаную красную куртку Louis Vuitton Яна просит почти 2 млн рублей.

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