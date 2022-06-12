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Распродажа брендов: Рудковская продает куртку Плющенко почти за 2 млн рублей

Звездная блондинка избавляется от ненужных вещей.

Распродажа брендов: Рудковская продает куртку Плющенко почти за 2 млн рублей
Яна Рудковская. Фото: соцсети

Яна Рудковская решила пересмотреть семейный гардероб. Блондинка выставила на продажу свои брендовые платья, сумки, обувь. Некоторые из них продюсер надевала всего лишь один раз.

Так, например, платье культового дизайнера Зухаира Мурада было выставлено на продажу за 405 тысяч рублей, но сейчас за него просят 284 тысячи рублей.

ZUHAIR MURAD
Платье Рудковской ZUHAIR MURAD. Фото: © OSKELLY

Поклонники известной блондинки смогут приобрести не только ее личные вещи. Рудковская решила избавиться от некоторых предметов гардероба мужа Евгения Плющенко.

кожаная красная куртка Плющенко (50-го размера) Louis Vuitton
Кожаная красная куртка Плющенко (50-го размера) Louis Vuitton. Фото: © OSKELLY

Кожаная красная куртка олимпийского чемпиона Louis Vuitton выставлялась почти за три миллиона рублей. Сейчас же она стоит на 30 процентов ниже — 1 млн 937 тысяч. Красная рубаха Louis Vuitton поначалу стоила 830 тысяч. Сейчас же ее цена — 581 тысяча рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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