«Куда еще длиннее?»: Волочкова щегольнула в босоножках на умопомрачительной платформе

Накануне Анастасия Волочкова посетила любимый салон красоты. Балерина сделала уходовые процедуры и еще раз восхитилась комплексом услуг. Для визита в салон блондинка нарядилась в светлые джинсы и черный топ. Образ дополнила босоножками на умопомрачительной платформе.

Правда, не все фолловеры оценили размер подошвы на обуви. Некоторым она показалась чрезмерно большой.

«Откуда такая обувь? Куда еще длиннее? Снимите это!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Анастасия Волочкова вернулась из Турции, где отдохнула в компании нового возлюбленного, который не говорит по-русски.

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