Не просто день: Симоньян эмоционально высказалась о России в двух словах

Государственный праздник «День России» отмечают 12 июня. Празднования проходят ежегодно, начиная с 1992 года, когда была принята Декларации о государственном суверенитете.

Одной из первых с Днем России поздравила пользователей Сети Маргарита Симоньян. Медиаменеджер оставила лаконичное поздравление в двух словах в своем телеграм-канале.

«С праздником, Родненькая!» — написала Симоньян.

Напомним, ранее Маргарита Симоньян высказалась в адрес покинувшего страну Максима Галкина. В студии телеканала «Россия 1» журналист прошлась по ориентации шоумена.

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