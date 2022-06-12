Тайная трагедия артиста: как Пороховщиков решил завести ребенка от домработницы и сделал несчастной жену

Александр Пороховщиков и его жена Ирина Жукова испытывали друг к другу сильные, даже болезненные, чувства всю совместную жизнь. Артист и его супруга мечтали о совместном ребенке, но за долгие годы у них так и не поучилось достичь цели.

В какой-то момент они решились взять ребенка из детского дома, однако друзья отговорили их от этого шага, объяснив, что у малыша может быть какая угодно генетика.

В итоге пара задумалась о суррогатном материнстве. Александр Пороховщиков не хотел, чтобы в их семье малыша выносила женщина со стороны и стал тщательно подбирать кандидатуру для этого. Его выбор на их домработницу Екатерину Кузнецову.

Услышав об этом, Ирина Жукова устроила скандал. Помощница по хозяйству попыталась объяснить ей, что не собирается становиться суррогатной матерью. Однако жена Пороховщикова и слышать ничего не хотела в ответ. Она была уверена, что ее муж завел с прислугой интрижку.

«Они поругались, Ирина же вспыльчивая была, и Александр Шалвович попал в больницу с сердцем», — рассказала Екатерина Кузнецова журналистам «Центрального телевидения».

Проблемы с сердцем стали основной причиной смерти знаменитости. 15 апреля 2012 года 73-летний Александр Пороховщиков умер от его остановки. Актер ушел примерно через месяц после кончины жены. 50-летняя Ирина Жукова наложила на себя руки, узнав, что ее муж не сможет больше оправиться.

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