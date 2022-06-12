«Как забеременею»: Макеева призналась, что напишет книгу о своей жизни

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков вернулась с Мальдив. На курортные острова они отправились сраху после того, как отметили первую годовщину семейной жизни. Провести там полноценный 10-дневный отпуск не удалось – через пять дней актрисе нужно было ехать в Россию.

Накануне Макеева решила устроить в своей соцсети сессию вопросов и ответов. В одной из публикаций она призналась, что планирует написать книгу о своей жизни.

«Как забеременею, сяду писать книгу», — написала Макеева.

Напомним, в конце прошлого года актриса отметила свое 40-летие. В канун юбилея решила сменить фамилию. Теперь она Малькова-Макеева.

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