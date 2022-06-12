«Личиком пересолил»: Шахназаров высказался о Покровском и его новой песне «Украина»

Недавно лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский представил песню «Поколение Z».после критик в свой адрес, он отказался что-либо комментировать и взялся за написание новой композиции. На этот раз музыкант презентует песню «Украина».

Публицист Михаил Шахназаров высказался в адрес Покровского в своем телеграм-канале.

«Вот умеют наркодятлы поднять настроение. Челюсть выдвинул так, что туда половина месячных осадков поместиться может, личиком пересолил на три индийских киношки, так еще и смайлик, плачущий от смеха, запилил. Талант!» — написал Шахназаров.

Напомним, ранее публицист высказался в адрес поющей в киевском метро Верке Сердючке в военной форме.

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