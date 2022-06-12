«Москаль некрасивый»: Данилко со звездой во лбу зашелся бранью в метро

Андрей Данилко (Верка Сердючка) засветился с концертом в киевском метро. Артист примерил камуфляжную форму, надел узнаваемый головной убор со звездой во лбу и спел песню со словами: «Геть с Украины, москаль некрасивый».
Ролик с его выступлением сейчас распространяется в Сети, вызывая бурную реакцию у его зрителей на территории РФ.
Люди в шоке, ведь совсем недавно для россиян он был народным любимцем, ни одна свадьба, ни один корпоратив или юбилей не обходились без Сердючки.
А сейчас, заработав на своих ближайших соседях немалые деньги, артист стал обзывать их.
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