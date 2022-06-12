«Всякий сброд»: реклама с Пугачевой и Хаматовой появилась в московском транспорте

Пока Алла Пугачева страдает от израильской жары на берегу Средиземного моря, Чулпан Хаматова уже вовсю осваивает сцену Нового Рижского театра. Обе знаменитости уехали из страны несколько месяцев назад.

Тем временем реклама с их изображениями появилась в московском транспорте.

«Мы не умаляем заслуг ГИТИСа за многолетнюю работу по подготовке действительно талантливых и заслуженных деятелей культуры, но ставить в пример всякий сброд как Пугачеву и Хаматову — это уже перебор! Можно же было упомянуть более достойных выпускников, кто не предал Родину в трудное время, а встал на ее защиту, например Анатолия Папанова и Георгия Анисимова», — пишет «Царьград».

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