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«Всякий сброд»: реклама с Пугачевой и Хаматовой появилась в московском транспорте

Обе знаменитости покинули пределы России несколько месяцев назад.

«Всякий сброд»: реклама с Пугачевой и Хаматовой появилась в московском транспорте
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Пока Алла Пугачева страдает от израильской жары на берегу Средиземного моря, Чулпан Хаматова уже вовсю осваивает сцену Нового Рижского театра. Обе знаменитости уехали из страны несколько месяцев назад.

Тем временем реклама с их изображениями появилась в московском транспорте.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

«Мы не умаляем заслуг ГИТИСа за многолетнюю работу по подготовке действительно талантливых и заслуженных деятелей культуры, но ставить в пример всякий сброд как Пугачеву и Хаматову — это уже перебор! Можно же было упомянуть более достойных выпускников, кто не предал Родину в трудное время, а встал на ее защиту, например Анатолия Папанова и Георгия Анисимова», — пишет «Царьград».

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