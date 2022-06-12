«Глубоко вбиваются идеи ЛГБТ»: Будина объяснила, почему увезла сына из Испании

Ольга Будина несколько лет прожила в Испании со своим сыном Наумом, поставив на паузу свою карьеру актрисы.

В Европе звезда «Таежного романа» изучала мировую экономику и все больше убеждалась, что скоро наступит глобальный кризис, своеобразная общепланетарная перезагрузка.

Однако она, по мнению Будиной, наступила раньше, чем ожидалось – в 2019 году. В итоге актриса решила, что их с ребенком место в этот момент – в России. На родине, убеждена Будина, в настоящий момент безопаснее всего. Тлетворное влияние Запада мало коснулось здесь людей. А вот жизнь в Европе знаменитости совсем не понравилась.

«В декабре 2019-го мы вернулись домой, понимая, что единственное правильное для нас место — на Родине. Мы теперь знаем доподлинно, чему и как там на самом деле учат детей. И насколько глубоко вбиваются в детские неокрепшие умы идеи ЛГБТ», — рассказала Будина «Собеседнику».

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