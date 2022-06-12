102 килограмма! Как теперь выглядит растолстевшая звезда «Кухни» Никита Тарасов

Артиста Никиту Тарасова российский зритель полюбил после его роли кондитера Луи в сериале «Кухня». Однако сейчас, признался актер на шоу НТВ «Ты не поверишь!», он рискует остаться без киноработ из-за экстремального веса.

Его весы показывают трехзначную цифру – 102 килограмма! И это очень не нравится знаменитости – подбородок и живот мешают нормально двигаться, да и с недавним предложением сыграть брутального бойца в фильме подобный внешний вид совсем не вяжется.

«На съемочной площадке запланировано несколько больших трюковых сцен, где предполагается, что я очень серьезный боец, я ломаю спецназовцев. Я все думаю, как я буду ломать спецназовцев…» — прокомментировал Тарасов.

Артиста во всем поддерживает его жена Марина, которая ни слова не сказала про его лишний вес. По словам Никиты Тарасова, она его любит всяким. Четыре года назад у них родилась дочка Таисия.

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